Huye madre de la bebé abandonada

La madre de la bebé recién nacida que fue abandonada en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva huyó de su domicilio y está plenamente identificada, informó la Fiscalía General del Estado (FGE), sin que hasta ahora se haya podido dar con su paradero.Los padres de la menor estarían incurriendo en la probable comisión del delito de omisión de cuidados, mientras que la Unidad de Delitos Sexuales o Contra la Familia, analiza los videos de seguridad del Hospital de Ginecología del IMSS en donde dio a luz.La menor, que se encuentra bajo observación en el Hospital Infantil, estará a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Menor del DIF Estatal, hasta que se defina su situación y en el caso de que ni los padres o familiares se responsabilicen de ella, se dará en adopción, ya que por lo menos hay diez familias interesadas en la bebita.A través del área de comunicación social de la FGE, se informó que la madre de la menor, una mujer de 29 años, se encuentra identificada y se conoce su domicilio; sin embargo, no ha podido ser localizada y es responsable del delito de omisión de cuidados.También se busca al padre de la pequeña, de quien no se tienen datos. La Unidad de Delitos Sexuales o Contra la Familia de la Fiscalía Zona Centro es la responsable de realizar las investigaciones y hasta el momento no se han aportado más datos sobre el probable paradero de la madre, o si algunos familiares han sido entrevistados.También se han entrevistado con personal del hospital de Ginecología del IMSS, a fin de determinar si existieron irregularidades o alguna complicidad para dejar salir a la mujer, pues se desconoce si recibió el alta médica.El procurador de la Defensa del Menor, César Juárez, explicó que desde el momento en que se les reportó el hallazgo de la pequeña trabajaron en apego a sus protocolos y marco legal, pues personal de esta dependencia realiza guardia las 24 horas del día en el Hospital Infantil para velar por el bienestar de la infante, pues se debe ser garante de sus derechos de salud, alimentación e identidad.