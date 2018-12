Llevan ropa casual para protestar contra el Estado por adeudos en Ichisal

Chihuahua.- Empleados del Ichisal protestaron contra el Gobierno del Estado al utilizar ropa casual y no su uniforme debido a que por dos años no se los han renovado.



Los empleados de varios hospitales expresaron que el Gobierno del Estado ha incumplido con la base trabajadora ya que además de los uniformes no les han entregado los bonos de fin de año con los que completan el gasto.



Las protestas son en hospitales de esta ciudad, Jiménez, Ciudad Juárez, Delicias y Cuauhtémoc.