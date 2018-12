Veinte días de impunidad

Chihuahua.-Tras 20 días del asesinato de la menor Yadali Aristelsi Aguirre Franco, de 15 años de edad, la Fiscalía General del Estado no ha logrado detener a los responsables; de hecho, se desconoce si ya los identificaron.



Aris, como la llamaban sus amigos, estudiaba en la preparatoria Maestros Mexicanos y tenía su domicilio en la colonia Vistas del Norte.



La fiscalía determinó que la menor murió la madrugada del 25 de Noviembre, a causa de los golpes que recibió en la cabeza con un bloque de concreto.



Según esa dependencia habría asistió a una fiesta y de ahí desapareció. Su cuerpo fue localizado en un parque ubicado en las calles Río Odra y Río San Joaquín de la colonia Riberas de Sacramento.



Con relación a la desaparición y asesinato de Aris surgió una versión que indicaba que, supuestamente fue privada de la libertad por unas personas que viajaban en un vehículo, sin embargo, las autoridades no confirmaron dichos rumores para no entorpecer las indagaciones, mismas que hasta el momento no han tenido resultados.



El homicidio de la joven sucedió en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.