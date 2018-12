Caso Marisela Escobedo: una lucha de 2 mil 923 días y contando

Los homenajes a la memoria y la lucha de una madre que inició una búsqueda incansable de justicia por el asesinato de su hija continúan presentes desde hace 8 años, cuando Marisela Escobedo, una enfermera jubilada del IMSS que alimentaba con su pensión un negocio de carpintería, fue asesinada frente a Palacio de Gobierno.Antes de ser asesinada, Marisela recorrió un vasto camino accidentado por la impunidad patrocinada por el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.La falta de pruebas de los agentes del Ministerio Público para comprobar la culpabilidad del asesino de su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo, y la pifia protagonizada por tres jueces que absolvieron a su feminicida y expareja, Sergio Rafael Barraza Bocanegra.Rubí Frayre tenía 16 años antes de ser asesinada a manos de su expareja en agosto de 2008. “Se juntó con un muchacho que no la dejaba trabajar ni estudiar.No la dejaba salir y era celoso, era mi empleado y se la llevó”, dijo Marisela para un medio en Ciudad Juárez, donde ocurrieron los hechos.Marisela había interpuesto una denuncia en septiembre de ese año ante Averiguaciones Previas, ya que tenía meses sin ver a su hija, quien tuvo a una pequeña llamada Heiry Rubí, retenida en ese momento por su padre Sergio, de 25 años en aquel entonces. Ante la ausencia de su hija, Marisela visitaba el domicilio donde vivía.“Pero ya no estaba. Nada más estaban él y la niña, y su argumento fue que se había ido con otro, pero la verdad no creo, porque ella quiere mucho a su hija; no es capaz de dejarla porque no se separaba de ella nunca”, comentó Marisela a un medio en enero de 2009.Sergio Barraza siempre estuvo en la mira de Marisela, acusado de ser el culpable de la desaparición de Rubí y ser el responsable de su asesinato.Fue en junio de 2009 cuando los restos de una mujer reportada como desaparecida en septiembre de 2008 fueron localizados en un basurero de la colonia Fronteriza baja, asesinada por su pareja sentimental.Era huesos que habían sido recuperados de entre más huesos de cerdos contenidos en bolsas de basura. Algunos de los restos de Rubí indicaron que habían sido expuestos al fuego para ser incinerados.Las investigaciones indicaban que la hija de Marisela había sido asesinada en agosto de 2008. Sergio Barraza fue detenido en fresnillo Zacatecas, con la colaboración de la Procuraduría de esa entidad.Al día siguiente fue trasladado vía aérea a Ciudad Juárez y la bebé Heiry Rubí que permaneció con él fue entregada a Marisela, quien contaba con la custodia provisional de la infante.Marisela marchaba entre las instalaciones de la Subprocuraduría estatal y la Ciudad Judicial en Juárez, con un letrero atado a su espalda que rezaba “Sergio R. Barraza. 25 años. Asesino. Pena Máxima”, en demanda a que se le impusiera la sanción más severa al feminicida de su hija.Las marchas eran formadas por contingentes de varias personas que apoyaban la causa y buscaban justicia. Un acto para hacer ver a los jueces que atenderían el juicio de Sergio que la muerte de una chica de 16 años no debería quedar impune. Eran finales de abril de 2010 cuando el enjuiciamiento de Sergio Barraza comenzó.Los agentes del Ministerio Público presentaron pruebas fotográficas que fueron proyectadas en la pantalla de la sala. Mostraban el lugar donde fueron encontrados los restos de Rubí Frayre, entre miles de huesos de cerdos.Marisela veía esas imágenes, vestigio de una vida truncada por el odio y la violencia. La madre de la chica de 16 salió de la sala a liberar las lágrimas.Fueron 39 restos óseos los que pudieron identificarse de un cuerpo que había perdido la vida a golpes. Rubí había sido asesinada luego de que supuestamente Sergio la encontrara con otra persona sosteniendo relaciones sexuales. De aquella pelea quedó la muerte.Los tres jueces orales, Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudid Jurado decidieron, de forma unánime, dieron a conocer el fallo de la diligencia: Sergio fue absuelto de la acusación que el Ministerio Público le hizo como autor del delito consumado de homicidio agravado, ya que la única prueba presentada por los agentes de la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres era insuficiente.“Estas manifestaciones no merecen valor probatorio suficiente para por sí solas demostrar el hecho, pues la testigo Marisela Escobedo Ortiz dijo que el acusado tenía fama de no decir la verdad y alardear. Además, no coincide con lo que el menor Ángel Gabriel Valles Maciel afirmó, que oyó decir al acusado, en los últimos días de agosto de 2008, sobre que había matado a su pareja y a otra persona, pero con disparos de pistola.“Por ende, la única prueba en este sentido se encuentra en contradicción con otra de la misma fuente, lo que nos permite asegurar que, al menos en una de las versiones (golpes a la menor o disparos de pistola) el hoy acusado mintió, y al ignorarse en cuál de ellas lo hizo, no puede tenerse por verdadera ninguna de las versiones”, dijo el juez Zúñiga Vázquez.Cuando las primeras palabras de los jueces orales llegaron a los oídos de Marisela Escobedo, los gritos ensordecedores inundaron la sala. El asesino de su hija había sido declarado inocente y obtendría su libertad. “¿Por qué?, malditos, desgraciados. ¿Y mi niña? ¿Para qué estos juicios? Tanta basura y tanta impunidad”, se cuestionaba Marisela en medio de una crisis nerviosa. Marisela inició una caminata desde Ciudad Juárez hasta la ciudad de Chihuahua para entrevistarse con el gobernador José Reyes Baeza, luego de que liberaran a Sergio.La lucha contra la impunidad había empezado y buscaban hacer que la expareja de Rubí obtuviera su debido castigo. La resolución de los tres jueces había sido analizada por el Tribunal Colegiado, quien decidió revocar en mayo de 2010 la sentencia absolutoria de Sergio, lo que acababa con su libertad.Alberto Vázquez Quintero, magistrado encargado de darle la lectura a la resolución, consideró que que el Tribunal del Juicio oral emitió una resolución incorrecta, indebida y sin fundamento en donde no sólo denota una valoración titubeante, sino un razonamiento incongruente e insólito que concluyen equivocadamente.Sergio fue condenado a 50 años de cárcel, pero nunca fue detenido por las autoridades. En julio de 2010, el feminicida había burlado al Ejército en Zacatecas, cuando pretendieron detenerlo.El calvario de Marisela concluyó el 16 de diciembre de 2010, cuando fue asesinada cerca de un plantón de la Plaza Hidalgo por un disparo en la cabeza.“Si me va a venir ese hombre a asesinar, que venga y me asesine aquí enfrente, para vergüenza del gobierno. Tengo amenazas por parte de él, por parte de la familia, él ya está involucrado en el crimen organizado. ¿Qué está esperando el Gobierno? Que venga y termine conmigo, que termine conmigo aquí enfrente, a ver si les da vergüenza”, dijo Marisela antes de que un grupo de tres hombres se acerca a ella y le quitaran la vida.Días después del asesinato, los tres jueces que dictaron el auto de absolución en favor de Sergio Barraza por el delito de homicidio calificado fueron suspendidos por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, tan sólo una hora después de que el Poder Ejecutivo hiciera la solicitud de su cese.El asesino de Marisela estaba siendo buscado en 188 países por la Organización Internacional de la Policía Criminal en México (Interpol); el hermano de la pareja sentimental de Marisela había sido secuestrado luego de que incendiaran la maderería donde laboraba, su cuerpo fue hallado sin vida después; la familia de la madre de Rubí migró hacia Estados Unidos para pedir asilo.Todo eso ocurrió en tan sólo unos días, en el mismo mes de la muerte de la activista. Chihuahua se encontraba en el ojo mediático del mundo por haber protagonizado una de las historias más vergonzosas de la búsqueda por la justicia.Dos años después, el gobernador del estado César Duarte, anunció la detención del presunto asesino de Marisela, un hombre de 29 años identificado como José Enrique Jiménez Zavala, alias "el Wicked", integrante de Los Aztecas y quien además participó en los homicidios perpetrados en el Bar Colorado el 20 de abril de 2012.Ese mismo año, las autoridades mexicanos confirmaron que Sergio Barraza, asesino de la hija de Marisela Escobedo, murió el 16 de noviembre en un enfrentamiento con militares ocurrido sobre una carretera ubicada al sur de Zacatecas."El Wicked", homicida confeso de Marisela, mismo que afirmó haberse puesto nervioso luego de que su arma se "encasquillo" al jalar por primera vez el gatillo para dispararle en la cabeza, fue estrangulado.Ayer con ocho años cumplidos desde el asesinato de la mujer conocida como la "madre marchista", la lucha que no acaba sigue grabada en una placa de bronce frente a Palacio de Gobierno.