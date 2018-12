Denuncian trato indigno y de represalias de alcaldesa de Buenaventura

Chihuahua.- Habitantes del ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, denunciaron a la presidenta municipal Miriam Caballero Arras, de un trato indigno y de represalias debido a que su candidato no ganó la presidencia seccional.



Javier Márquez Rentería, presidente seccional de Benito Juárez, dijo que desde que asumieron la presidencia no le han pagado a los empleados debido a que el Municipio no les ha otorgado recursos.



Negó que existan amenazas en contra de la alcaldesa tal como ella lo denunció hace una semana en el Congreso del Estado.



Refirieron que la alcaldesa no libera los recursos para pagar sueldos como presión para que los trabajadores renuncien y ella acomodar a sus conocidos.