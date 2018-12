Emigró de Ocampo para que sus hijos no fueran captados por el narco, ahora no tiene ni para cobijas

Chihuahua, Chih.- La señora Cruz Morales de 64 años emigró hace más de 30 años del municipio de Ocampo, donde la situación de violencia y narcotráfico amenazaba con captar a sus hijos, narró, sin embargo en Chihuahua encontró pocas oportunidades por lo que ahora se dedica a lavar ajeno en su jacal y a cuidar a los nietos de su hija quien es madre soltera, luego de que el padre de sus hijos fuera asesinado.



“Ahora me la paso todo el día acostada, pero no me quito la ropa porque nada más tengo una cobija”, afirma la señora quien vive en una casita hecha de maderas y lonas a la que se llega bajando un costado del Cerro Coronel, entre las piedras y un camino que ella misma hizo y en el que recuerda ya ha tropezado varias veces.



Unas cuadras abajo vive su hija junto a sus dos hijos, a quien la señora Cruz procura cuando su hija trabaja. Por la falta de lavadora, Cruz lava a la intemperie en agua fría a pesar de las bajas temperaturas, mientras su nieto le ayuda en lo que puede.



Hace alrededor de dos años que los niños perdieron a su padre, quien según comenta la madre fue asesinado. El nieto mayor de ella, de nueve años, dice no creer en Santa mientras que el menor de apenas tres años dice que él todavía cree “poquito”, por lo que desean de regalo un celular y un carrito a control remoto.



Para la cena de navidad la abuelita comentó que quisiera darles un pavo a los niños, pero que como está la situación apenas les alcanzara para frijoles, como ha sido la mayoría de los años.



Para quien desee ayudar a la familia a tener una celebración digna, pueden acudir al domicilio ubicado en la calle Urueta y 55ª con número 4416 de la colonia Ampliación Lealtad 1, o comunicarse al teléfono (614) 379 5724.