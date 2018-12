Pegado a ductos, centro asegurado de la gasolinera

El Centro de Distribución de la franquicia Carvel, intervenido el jueves de la semana pasada en la ciudad de Chihuahua, por presunto almacenamiento y administración de combustible robado, se encuentra a unos metros del sistema de ductos de Petróleos Mexicanos, justo atrás de la Central Camionera, según se pudo constatar en un recorrido por el lugar.Carlos Fierro Portillo, presidente de Canaco, dijo ayer que la Policía Federal tendrá que probar que son robados los cerca de 800 mil litros de gasolina y diésel incautados a una estación de la firma Carvel y su Centro de Distribución, así como a la franquicia Black Gold, y de ser así que se paguen las consecuencias.La incautación del Centro de Distribución de Energética Carvel, S.A. de C.V. se llevó a cabo por elementos del Ministerio Público Federal en la Calle Privada Industrial 2 con número 7600, y hasta ayer, los accesos al inmueble mostraban los sellos de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delitos Federales de la PGR.En varios puntos del bardeado del inmueble se pueden apreciar postes en los que se avisa que no se pueden hacer excavaciones en el lugar por encontrarse en el subsuelo ductos de la paraestatal Pemex. También las estaciones de servicio de Carvel en la avenida Teófilo Borunda y Ocampo, así como la de la firma Black Gold en Juan Pablo II y Lombardo Toledano seguían sin operar, sólo se apreciaban acordonamientos de las autoridades.No obstante, otras estaciones de las mismas firmas en la ciudad de Chihuahua continuaban ofreciendo gasolina y diésel a los usuarios, sin ningún problema.Durante una entrevista sobre el operativo de intervención de dos gasolineras y un centro de distribución, el presidente de Canaco, Carlos Fierro Portillo, dijo que en lo personal no tiene los elementos para asegurar lo que ha dicho la autoridad de que se incautó porque era combustible robado.“Eso lo tendrá que probar la Procuraduría General de la República, y si así es, que se paguen las consecuencias”, agregó. Señaló que el robo de combustible fue problema exponencial que se tuvo en la pasada administración federal, y si se va a poner un “alto y hasta aquí, un aplauso.Es una obra buena del nuevo gobierno” porque se han perdido miles de millones de pesos en gasolina.Dijo que si esta acción realizada en Chihuahua es el inicio para contrarrestar eso, qué bueno, ya que permitirá ahorrar mucho dinero muy pronto a la nación.Cuestionó que si aquí se habla de la incautación de 800 mil litros, ¿cuánto más se robarán en el país y no se ha detectado? Carlos Fierro portillo insistió en que si se detiene el robo de gasolina, quedará un ahorro para hacer muchas cosas que desea hacer este nuevo gobierno.Finalmente reiteró que no puede asegurar que esas empresas sean las que robaban, ya que no tiene elementos para decir si eran culpables o no. “Eso es trabajo de las autoridades”.