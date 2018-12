Exigen pago de bonos de fin de año

Chihuahua.- Empleados del Ichisal iniciaron una protesta en la Plaza Hidalgo para demandar que les paguen los bonos de fin de año o que por lo menos les den una fecha para que sean pagados lo que consideran como sus derechos.



Añadieron que en caso de que no tengan una respuesta tendrían que considerar irse a un paro tratando de no afectar a los usuarios de los hospitales estatales.



Expresaron que hay casos de compañeros que no han recibido ni siquiera la nómina de esta quincena.



“Le proponemos al gobernador que intercambiemos los cheques y luego le pediremos comprensión”, declararon.