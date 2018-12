Familia rarámuri desea celebrar una feliz Navidad

Chihuahua.- A pesar de que saben lo que es la navidad los niños rarámuri del asentamiento Nogales, dicen no celebrar las fiestas como les han platicado que debe ser, debido a la falta de recursos su cena será como cualquier otro día, sólo que aguantando el frío , dijeron.



Frijoles y maseca es lo que dicen que hay, sin embargo hasta este asentamiento es raro cuando llegan las posadas, mientras que sus padres no tienen los recursos necesarios para regalarles juguetes, pues en una casa de cartón las prioridades para ellos son otras.



Sin embargo Jonás, Karina, Imelda y Alejandro se divierten con algunos juguetes usados, mientras que su hermana mayor Cristina trabaja cosiendo vestidos para vender.



Los niños aseguran que aunque no hay arbolito ellos siguen creyendo en Santa, aunque los festejos sean pocos y el frío sea mucho, aseguran que tienen esperanza de recibir regalos nuevos.



Por su parte la madre de los niños quien se encontraba preparando la comida, tortillas y frijoles, comentó que en dicha comunidad aún no existe un buen acercamiento entre vecinos como para hacer alguna celebración comunitaria, mientras que la lejanía hace las cosas todavía más difíciles para ellos.



El asentamiento Nogales que se encuentra en la calle Sierra del Puma al Sur de la ciudad, es uno de los que más presentan descuido, mientras que las casas apenas ofrecen alguna seguridad y cobijo para sus habitantes.



Para quien desee dar a estos niños una alegre Navidad, puede acudir al asentamiento en la colonia Los Nogales, sobre la calle Sierra del Puma, al Sur de la ciudad.