Ordenan denuncia penal contra el extitular de JMAS

Chihuahua.- El diputado federal del PAN, Mario Mata Carrasco, podría enfrentar cargos penales por el manejo de recurso público irregular cuando fue titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en 2017.



La orden de presentar denuncia penal la hizo ayer el Congreso local a la Auditoría Superior del Estado, al detectar anomalías superiores a los 300 millones de pesos en el organismo público encargado de dar el servicio de agua potable.



Así se desprendió tras la revisión de la cuenta pública de ese organismo público estatal, en el que el hoy legislador estuvo desde mediados del 2016 y hasta principios de este año, cuando renunció para ser candidato de su partido a la diputación federal.



El dictamen de la cuenta de la JMAS especifica que la denuncia penal debe ser contra el extitular y exfuncionarios porque retuvieron 270 millones de pesos a empleados para seguridad social en Pensiones Civiles del Estado, pero el recurso no se pagó a tiempo.



Además de esa anomalía, los diputados pidieron proceder también administrativamente contra el propio Mata y exfuncionarios por no haber facturado 19 millones de pesos del cobro del servicio de agua potable a 9 mil 894 cuentas. Asimismo se tuvo un rezago de más de 2 millones en diversos servicios sin iniciar ninguna acción, y se detectaron bonificaciones irregulares por 11 millones de pesos, presuntamente autorizados por un empleado ostentado como jefe del Departamento de Facturación y Cobranza, sin las firmas de sus superiores.



Por otro lado se contrató a la particular Guadalupe Lorena Díaz Montes para la construcción del colector zona poniente Reliz, con un monto de 9.5 millones de pesos, contrato que se rescindió, pero la JMAS no hizo efectiva una garantía por 2 millones de pesos.



Por otro lado, el Congreso solicitó procesos administrativos contra exfuncionarios del municipio de Ascensión, Urique, Guazapares, Janos, San Francisco del Oro, Valle de Zaragoza y López, así como del Fideicomiso Ficosec por irregularidades en el gasto, en su mayoría por pagos a familiares, falta de comprobaciones, entre otras.



En contraste, al revisarse otras cuentas públicas, pasaron sin observación alguna las del municipio de Guadalupe, Meoqui, Rosales, San Francisco de Conchos, Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi), Instituto Chihuahuense de la Juventud, y Operadora de Transporte ViveBús.