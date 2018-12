'Puente vehicular donde cayó familia es seguro'

Chihuahua.- El director de Obras Públicas municipales, Carlos Cabello Gil, aseguró que la gaza de la avenida de la Cantera y periférico de la Juventud cuenta con las medidas de seguridad y estándares adecuados, por lo que no se contemplan hacer mayores adecuaciones.



Lo anterior, a raíz de la caída de una mujer junto con sus dos hijas, quien según versiones, bajó de su vehículo y perdió el equilibro por la parte del parapeto y para caer, impactarse con el pavimento y fallecer.



"En este tipo de puentes, lo ideal no es bajarse porque son puntos muy altos y no son para peatones. Lo mejor es hablar a Transito o a alguien pero nunca bajarse del carro. Es lamentable lo que sucedió', expreso el funcionario municipal.



Aclaró que la altura de la barra de concreto que protege la circulación es de 86 centímetros, medida que es oficial tanto en México como en Estados Unidos.