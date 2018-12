Dejó carta mujer que cayó con hijas de puente

Chihuahua.- El caso de la mujer que murió el martes al caer de la gaza de La Cantera y Juventud, junto con sus hijas, y que fue expuesto como un accidente, dio un giro de 90 grados, ya que la evidencia que fue recuperada por los agentes investigadores en la escena hace presumir que se trató de un suicidio, según versión al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE).



Aparentemente, Damaris Medina Flores, de 33 años, sufría un trastorno psicótico, ataques de pánico y de ansiedad; tenía interpuesta una denuncia por violencia familiar en contra de su esposo, y en el vehículo encontraron una carta en la que lo acusa como agresor de sus hijas.



Todo lo anterior y la posibilidad de que esta situación la llevara a tomar la decisión de arrojarse de la gaza, son factores por los que la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razones de Género, atrajo la investigación, según una fuente interna de la Fiscalía General del Estado.



Los investigadores encontraron también dentro de sus botas su visa y la de su marido, asegura la fuente extraoficial. Trascendió que en la fecha en que interpuso la denuncia por violencia familiar, su esposo fue llamado a declarar, pero no sólo él, sino también familiares.



En esa ocasión, los declarantes dieron a conocer que Damaris sufría un padecimiento mental, diagnosticado por un siquiatra.



Otro dato que revela la fuente es que la mujer en algún momento huyó de su casa, pero lograron localizarla.



Las dos niñas de la mujer fueron identificadas como Kenia y Allison, de 2 y 4 años de edad, respectivamente.



Trascendió que la hija mayor habría dicho que su mamá la empujó, versión que no ha sido corroborada oficialmente.



Será la investigación de las autoridades quien determine en base a periciales, dictamen del forense, testigos y declaraciones, si en realidad se trató de un suicidio o no.



El reporte que llegó la tarde-noche del martes al 911 y fue canalizado al C-4, indicaba que había un auto de color azul descompuesto en el puente, y la mujer que conducía bajó del vehículo con sus dos hijas menores, se recargó en el muro de contención, sujetó a sus dos hijas y cayeron de una altura aproximada de 10 metros, sobre la gaza de la avenida La Cantera.



El cuerpo de la mujer presenta una lesión en la cabeza, otra en la frente y una más en la cara, al parecer ocasionada con la barbilla de una de las niñas, a quienes sujetó en todo momento, por lo que lograron sobrevivir, indica la información extraoficial.