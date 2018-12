Mujer que abandonó a bebé cede la custodia

La madre de la bebé recién nacida que fue abandonada el pasado 11 de diciembre en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva, otorgó su permiso para dar en adopción a la pequeña, misma que se encuentra con una familia de acogimiento que se hizo cargo de ella una vez que salió del hospital, informó César Juárez, procurador de la Defensa del Menor.Luego de varios días de búsqueda por parte de agentes adscritos a la Unidad de Delitos Sexuales y Contra la Familia de la Fiscalía Zona Centro, se logró dar con el paradero de la madre de la pequeña quien enfrentaría cargos por omisión de cuidados, por lo que se encuentran en la integración de la carpeta de investigación a fin de determinar su situación jurídica. Cabe señalar que la madre, una joven de 29 años, dio a luz en el Hospital de Ginecoobstetricia del IMSS, ubicado en la avenida División del Norte, este instituto informó que no existieron anomalías en los egresos de pacientes los días 9, 10 y 11 de diciembre, pero colaboró en las investigaciones que la Fiscalía realizó.Gracias a esto se logró ubicar el domicilio de la madre, así como sus datos generales; sin embargo, se ausentó durante varios días, hasta que pudo ser localizada, cabe señalar que no fue detenida, únicamente rindió su declaración y su situación jurídica se habrá de resolver en las próximas horas.Ayer trascendió que decidió ceder los derechos de la pequeña al Estado, que habrá de realizar el procedimiento necesario para entregar a la menor en adopción, para lo cual se tiene una lista de solicitantes que ya fueron avalados por el Consejo Estatal de Adopciones.Desde el momento de su localización, la pequeña fue trasladada al Hospital Infantil en donde permaneció en la incubadora durante algunos días, a fin de verificar que se encontrara en buen estado de salud, una vez que fue dada de alta, gracias al programa de acogimiento de la Procuraduría de la Defensa del Menor se hizo cargo de ella, para que no fuera a un albergue temporal.César Juárez, procurador de la Defensa del Menor, expresó que la familia de acogimiento es temporal y la adopción se hará para las familias que ya fueron avaladas por el Consejo Estatal de Adopciones que son un total de 45, de las cuales la pequeña cumple con los requisitos que piden al menos diez de los solicitantes, por lo que el consejo deberá decidir a quien se la entregan.Una vez que se haga el procedimiento que pueda tardar varios días, la familia adoptiva le podrá brindar su certeza legal, es decir, deberá registrarla debidamente ante el Registro Civil para tener una identidad, con nombres y apellidos.Cabe señalar que actualmente existen 668 menores que se encuentran bajo la tutela pública del Estado, de los cuales 126 se encuentran entre los 7 y 17 años y están fuera de las solicitudes de adopción, pues los interesados buscan menores de entre cero y cuatro años.Para ellos, se busca un programa de acogimiento en el que familias interesadas se puedan hacer cago de ellos al menos durante los fines de semana, informó el procurador.