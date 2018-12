'Jueces locales apoyaron en despojo de casas de Infonavit'

Chihuahua.- Juzgados locales y el Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua, también facilitaron y mantienen su apoyo al Infonavit, como lo hicieron autoridades de Compostela, Nayarit, para que el Instituto consuma la adjudicación ilegal de miles de viviendas en la entidad, denunció ayer la abogada Angélica Quezada.



No obstante que esta acción ilegal ya se investiga por el Consejo de la Judicatura de Nayarit, aquí funcionarios de juzgado Segundo Civil por Audiencia pidieron desistirse de una demanda interpuesta desde el año pasado para proteger el patrimonio del derechohabiente Leonel Chacón, con el argumento de que “no va a proceder”, subrayó la representante legal. Informó que en ese tiempo, pese a que su cliente pagaba en tiempo y forma el crédito a Infonavit, un tercero se presentó a decirle que debía salir de la casa porque ya se la había comprado al Instituto.



“Fue de esa forma como supo que el Instituto le había quitado su vivienda a través de una demanda colectiva que se promovió en Nayarit, y del que nunca fue notificado y perdió el cliente -por rebeldía-, por no contestar la demanda”, explicó la abogada Angélica Quezada.



Subrayó que la adjudicación de viviendas tiene muchas irregularidades, ya que en principio, el Instituto promovió una demanda colectiva para adjudicarse varios miles de casas en el país, de los cuales, pudo saber que tan sólo en el paquete en que fue incluido su cliente eran 634 casos de la ciudad de Chihuahua.



No obstante, ahora se habla de que el Infonavit busca adjudicarse unas 13 mil unidades en la capital del Estado y otros siete mil en Ciudad Juárez a través de una demanda interpuesta en Nayarit, de la que la gente ignora e incluso puede estar pagando, y no sabe que ya la tiene perdida.



Con esta acción irregular, abogados que llevan la defensa de derechohabientes estiman que el Infonavit incurrió en un fraude de unos mil millones de dólares en el país, debido a que vendió dos veces miles de casas, es decir, “cobra dos créditos por una misma casa”.



La abogada Angélica Quezada dijo que lo lamentable es que en los juzgados locales, como es el caso de la Segunda Sala Civil por Audiencias hasta se le ha comentado “que de arriba” no quieren que se dé tramite a las demandas en contra de Infonavit relacionadas con el juicio especial hipotecario 506/2013 del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Ramo Civil del partido Judicial de Compostela, Nayarit.



Agregó que incluso se le pidió desistirse de las demandas y buscar mejor un convenio de pago por las viviendas, cosa que no es posible, dado que el principal ya está pagado y no hay adeudo alguno, en el caso del señor Leonel Chacón.



La negativa a aceptar la demanda de defensa de su cliente, se presentó incluso en la Oficialía de Partes, donde al recibir el expediente se le dijo de inmediato que no procedía, y no eran competentes, por lo que el personal ya de entrada asumía una postura a favor de Infonavit, cuando su obligación era recibir y asignarlo al juzgado correspondiente, y que en esa instancia decidiera lo conducente.



Dijo que tuvo que insistir para que se recibiera la demanda y ésta ha seguido su trámite desde el primer semestre del 2018, no sin batallar con la instancia judicial.



Comentó que ahora, incluso el Infonavit denota no saber cómo proceder con tanta polémica generada por este caso e incluso los representantes no acudieron a una audiencia para dirimir este caso aquí en Chihuahua, hace poco más de una semana al juzgado Segundo Civil por Audiencial y el Instituto fue castigado económicamente por no tener representación legal.



En torno a la participación del Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua, dijo que la instancia ya tiene inscrita la adjudicación de la vivienda de su cliente a favor de Infonavit, cuando su cliente sigue habitando el inmueble y nadie del Instituto ha acudido para decirle que se salga, ni le ha llegado exhorto de algún juzgado.



Angélica Quezada indicó que el registro de la adjudicación a cargo de RPP, también presenta diversas irregularidades y la escritura está mal hecha. La carátula de la escritura pública no asienta los expedientes de los juicios que se derivó, tampoco que fue adjudicada, ni el valor de la misma, entre otras omisiones informativas.



Siendo una escritura pública carece de los datos mínimos, que indique que la vivienda se adjudicó, que salió a remate. Unicamente se dice que se adjudicó a favor de Infonavit. Informó que su cliente no tuvo 90 mil pesos para sacar una copia certificada de la escritura, porque eso les indicaron que costaba, para tener todos los elementos de información.



Finalmente apuntó que sin duda, hubo mucha corrupción en esta demanda colectiva de Infonavit en contra de los derechohabientes, argumentando que las casas ya están solas, cuando está claro que no es así, como fue el caso de su cliente.