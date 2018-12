Cambió el destino de 3 mil niños, gracias al futbol

Chihuahua.- “Claro que sabemos quién es usted”, le dijo un jefe del narcotráfico a Bertha Lozano, Betty, entrenadora de futbol de ligas infantiles y juveniles, allá por el 2010, en los años de más violencia en la colonia Rubio, luego de que ella lo buscara para arreglar un malentendido que involucraba a uno de sus “niños”, -como se refiere a sus jugadores-.



La respuesta que recibió la marcaría hasta este día: “Usted es la que entrena a los niños, quédese tranquila. Usted es un ángel dentro de este infierno”.



La anterior es tan sólo una de las anécdotas que Betty vivió con uno de los más de 3 mil niños y jóvenes que vivían en contextos de violencia, marginación y pobreza y por los cuales ha dado su tiempo, dinero y esfuerzo a lo largo de 25 años, para ofrecerles en el futbol un refugio para superar sus situaciones adversas y a quienes el día de mañana domingo, ofrecerá una posada navideña.



La historia de "Betty" comienza en la década de los 80's con el nacimiento de una de sus hijas con una condición cardiaca por la que no le daban mucho tiempo de vida.



La otrora jugadora de soccer buscaba en el deporte la manera de abandonar la depresión que la noticia trajo consigo. Más de 30 años después, su hija superó su enfermedad y ahora es madre de tres, mientras que "Betty" es entrenadora de hasta 200 niños, al vivir en carne propia el impacto positivo del deporte.



En sus primeros años, recordó, las cosas no eran fáciles.



“Yo tenía un carrito Citation, ahí cabían con mucho esfuerzo hasta 20 niños. Le ponía un palo en la cajuela y así nos íbamos, despacito, para llegar seguros. Yo no dejaba a ninguno, porque eso significaba que se quedaran en la calle, en las esquinas, rodeados de tanta droga”, recordó.



Los niños jugaban con calcetas de sus abuelitas, con los tenis rotos y los uniformes raídos; sin embargo, al momento de pisar la cancha, dijo, lo daban todo. Lo que los ha llevado a ser campeones a muchos de estos equipos en distintas categorías.



“Muchos de estos niños sufrían condiciones de abandono en sus casas, golpes, muchos eran tarahumaras. La mayoría vivían rodeados por la violencia y la venta de drogas. La (colonia) Rubio es una de las colonias con el historial más negro de todo Chihuahua, un ambiente del que salían gracias al futbol”, narró.



"Betty" confesó que tampoco es una profesional, pero las ganas que le contagian los niños la empujó a ser autodidacta: “Yo no soy maestra profesional, pero me pongo a ver videos en YouTube de los entrenamientos de las Chivas por ejemplo, de varios equipos y así voy aprendiendo más”.



Actualmente, los frutos de su esfuerzo se cristalizaron en una escuela, a la que se refiere entre broma, y no como “la más pobre de Chihuahua”, con su propia cancha que tuvieron casi que reconstruir, señaló y la cual recibe aportaciones de distintos benefactores afines a su causa.



El día de mañana "Betty" piensa ofrecer una posada para los niños, para la que fue apoyada con una piñata y dulces.



Si desea sumarse a la ayuda para los pequeños, ya sea con balones para sus prácticas, patrocinios o hacer más grande su posada, comuníquese al teléfono (614) 213-5813