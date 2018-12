Mujer resulta herida en choque en el De la Juventud

Chihuahua, Chih.- Una mujer resultó herida luego de que una camioneta impactó el auto en el cual viajaba sobre los carriles del Periférico de la Juventud.







El accidente ocurrió a la altura de la calle Sierra Nevada, donde el conductor del auto Dodge, Neón de color negro diminuyó la velocidad para tomar los carriles laterales de la avenida en mención.







Dicha situación no la observó el guiador de la pick up Dodge de color guinda, quien no alcanzó a frenar y golpeó por detrás al vehículo.







Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender a una tripulante del vehiculo, mientras que policías viales realizaron el reporte.