Hasta 4 años en prisión por tirar a su bebé

Chihuahua.- Maritza S.R., madre de la bebé que fue abandonada, enfrenta una pena de hasta cuatro años de prisión por el delito de omisión de cuidados, informó ayer el abogado postulante, Héctor Villasana Ramírez, quien demás agregó, que la madre también podría perder la patria potestad de la menor.



La Fiscalía Zona Centro (FZC), a través de su portavoz, informó que aún cuando la mujer que abandonó a su bebe en la cochera de una vivienda ubicada sobre la avenida Pascual Oroxco, fue vinculada a proceso penal pero goza de la libertad condicional, se continua con la integración de la carpeta de investigación para llevarla a juicio.



Por el delito de omisión de cuidados, Maritza S.R., podría alcanzar una pena de entre seis meses y hasta doce años de cárcel informó el abogado postulante Héctor Villasana Ramírez.



Además en el caso de Maritza, podría perder la patria potestad de la menor, indicó el abogado.



Las autoridades de la FGE no precisaron si la madre de la bebe, recibirá algun tipo de atención psicológica mientras dure el procedimiento.



A pesar del intenso frío, el pasado once de diciembre, Maritza S.R., de 29 años y originaria del estado de Michoacán, abandonó a su bebé recién nacida en la cochera de una vivienda, ubicada sobre la avenida Pascual Orozco.



La pequeña, tenía solamente unas cuantas horas de nacida cuando fue dejada en el exterior de una casa envuelta en cobijas y sabanas del seguro social.



Maritza es madre de otros dos menores, una niña y un niño de 10 y 11 años de edad.



El propietario de la vivienda se dio cuenta del hecho y de inmediato llamó a las autoridades para reportar el acontecimiento, siendo este atendido por elementos de la Policía Municipal.



El hallazgo causó conmoción en la ciudadanía. En la escena sólo se observaba una indefensa niña envuelta en sabanas y al lado una bolsa con cosas que le habían obsequiado a Maritza para su bebé.



La recién nacida fue puesta a disposición del DIF Estatal, y se iniciaron con los trámites para darla en adopción, ya que la madre dijo no tener recursos económicos para mantenerla.



En la investigación, también trascendió que la mujer se encontraba trabajando en la ciudad de Chihuahua de manera temporal desde hace dos meses y que siempre ocultó su embarazo.