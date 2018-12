Reciben regalos y comida empleados del Sector Salud por falta de bonos

Chihuahua.- Empleados del Sector Salud recibieron comida y regalos de parte de compañeros debido a que no les fueron entregados los bonos de fin de año, con los que completaban el gasto de las fiestas navideñas. Los apoyos fueron para los empleados con menos ingresos, ya que varios de ellos tienen sueldos de tres mil pesos quincenales.



Trabajadores declararon que no están conformes con el acuerdo que fue firmado con el secretario de Salud, Enrique Grajeda, la semana pasada, mediante el cual quedó establecido que será hasta la primera quincena de enero cuando reciban los bonos en el caso de los empleados con base, mientras que el resto deberá esperar hasta la segunda quincena.



Ayer en la Plaza Hidalgo, frente al Palacio de Gobierno, fue instalada una mesa en la que varias personas entregaron platillos a compañeros de trabajo que esta Noche Buena no tienen para comprar la comida o juguetes, ya que cada año contaban con los bonos navideños, pero en esta ocasión por falta de recursos en el Gobierno Estatal no les fueron pagados.



Los empleados han manifestado su molestia debido a que el líder sindical de la Secretaría de Salud, Pablo Serna, acordó que los bonos les sean pagados hasta enero, por lo que consideran que estuvo de lado de las autoridades en lugar de defender a los empleados.



Por su parte Serna expuso anteriormente que las gestiones fueron buenas, debido a que hasta hace unos días no había certeza de que se los fueran a pagar por la situación económica, pero gracias a las gestiones se lograron asegurar.