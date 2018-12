Apenas la libran; se incendia pick up en que viajaban

Chihuahua.-Una pick up quedó destruida la noche del lunes pasado al incendiarse luego de chocar contra una camioneta, misma que terminó volcada, hechos ocurridos en el kilómetro 5 de la carretera que conduce de Camargo a La Boquilla.



Pese a lo aparatoso del accidente no se reportaron personas lesionadas de gravedad.



La unidad que se incendió es una pick up marca Chevrolet, línea S-10, de modelo atrasado y la camioneta contra la que chocó es una Mazda CX-7, negra modelo 2009, guiada por un joven mismo que fue asegurado por la autoridad como probable responsable del percance, ya que al parecer invadió el carril contrario.



Paramédicos de la Cruz Roja así como policías y Bomberos arribaron al lugar del accidente.



Por casi media hora la carretera fue cerrada al tráfico de vehículos mientras que los Bomberos sofocaban el fuego.