Choca y vuelca en el canal

Chihuahua.- Un particular volcó sobre la avenida Gómez Morín tras ser impactado por otro auto, cuya conductora presuntamente no respetó un señalamiento de alto.



Los hechos ocurrieron cuando la guiadora del auto Sentra, que circulaba sobre la avenida Teófilo Borunda, no se detuvo en el cruce con la calle mencionada e impactó al auto Volkswagen Gol.



La segunda unidad giró y que quedó con los cuatro neumáticos al aire, sin que alguna persona quedase herida.



Agentes de la Policía Vial abanderaron el tráfico en la zona y realizaron el reporte correspondiente para deslindar responsabilidades.