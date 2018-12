Llevan juguetes a niños de familias desalojadas

Compositores y grupos de música norteña acudieron ayer a los predios de la colonia Punta Oriente, donde se encuentran varias familias desalojadas, con el fin de llevarles juguetes a los niños, a fin de que pasaran una buena Navidad.Lo anterior, lo organizó Luis Rey Sandoval, quien es músico y compositor chihuahuense en compañía de su esposa, Ángeles Gabriela de la Cruz, quienes organizaron la actividad denominada “Disco por Sonrisas”, que consistía en adquirir un material original musical de él y de algunas agrupaciones a cambio de un juguete en buen estado, para llevar alegría a los pequeños.Al lugar, llegaron varios amigos y compañeros de la pareja para apoyar a las cerca de 40 familias que vivían en Nuevo Triunfo, pero tuvieron que ser retiradas por haber invadido y se les proporcionó terrenos al Sur, sin embargo las condiciones económicas no han sido las mejores para construir sus propios hogares, razón por la que eligieron ir con ellos.Antes de ir a la colonia mencionada, fueron al hospital Morelos del Instituto Mexicano del Seguros Social (IMSS) para llevar regalos a niños internados, además de llevar un show especial para ellos, como parte de una tradición que comenzó desde hace tres años.En el hospital fueron poco más de 120 infantes que fueron visitados por los músicos, un Santoclós interpretado por Gustavo Valdez, además de espectáculo de payasos, música y buen ambiente para aquellos que por diferentes causas de salud, no pudieron salir del nosocomio.Gracias a que desde el 2016 por Facebook comenzaron a hacer esta actividad, cada vez han sido más los que se unieron para esta noble causa, que si bien no resuelve una enfermedad, sí lleva una sonrisa a los niños y tienen momentos emotivos.Luis Rey agradeció a los diferentes grupos norteños que participaron en esta actividad, entre ellos “Los Vendavales de Don Alán Meléndez”, “Conjunto Landa Verde”, “Grupo Indomable de Chihuahua”, “Los Temibles”, “La Orden Norteña”, “Los Arrieros del Llano”, “La Dictadura Norteña”, el compositor Epifanio “La Coyota” González, el Salón Arboledas Nueva España, así como Fidel Pérez García, entre muchos otros.