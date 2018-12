Queda atrapado tras aparatoso choque en el Lombardo Toledano

Chihuahua, Chih.- Una persona atrapada entre los fierros de un vehículo y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un choque ocurrido esta tarde al sur de la ciudad.



El accidente tuvo lugar en el Periférico Lombardo Toledano, cerca del entronque al Cereso, donde una pipa de gas que salía de su empresa le cortó la circulación a una pick up Silverado color gris.



La unidad se impactó contra la pipa y terminó severamente dañada, tan aparatoso fue el choque que el conductor quedó atrapado entre los metales de la pick up, por lo que fue necesario la presencia de Bomberos para el rescate del hombre.



Paramédicos de Cruz Roja trasladaron a la víctima a un hospital, quien no presenta alguna lesión de consideración.