Advierten temperaturas de hasta -4°C en la capital

Chihuahua.- El coordinador de Protección Civil Municipal, Héctor Tarango Cereceres, dio a conocer que se espera un descenso de temperatura de -4 grados centígrados en la capital del estado, por lo que llamó a la población a extremar precauciones.



Además dijo que este el sábado 29 de diciembre se contempla una temperatura mínima de menos 2 grados y máxima de 12 grados centígrados, con cielo despejado y completamente soleado, mientras que para el domingo 30 de diciembre, la temperatura mínima será de menos 4 y la máxima de 11 grados centígrados, cielo parcialmente soleado, informó el titular de la Coordinación de Protección Civil Municipal, Héctor Tarango Cereceres.



"Sin bien estos no son descensos tan marcados como se proyectaba, si son temperaturas frías durante las tardes y los amaneceres, por lo que se debe tomar las debidas precauciones para evitar enfermedades respiratorias o incidentes propios del frío", expresó el funcionario municipal.



Es por esto que hace un llamado a los chihuahuenses para que no olviden y tomen en cuenta las siguientes recomendaciones:



-Toma abundantes líquidos



-Evita cambios fuertes de temperaturas



-Después de bañarte no salgas a la intemperie



-Si es necesario salir a la calle, usa ropa gruesa y adecuada



-Consume frutas y verduras ricas en vitamina A y C



-Pon especial cuidado en niños y adultos mayores