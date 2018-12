Declaran desierta subasta de aeronave

Chihuahua, Chih.- La subasta de la aeronave Super King Air 350 Raytheon modelo b300 fue declarada desierta esta tarde, debido a que dos de los cuatro interesados que depositarían la "garantía de seriedad" por 40 mil dólares hoy, no se presentaron.



La pugna por el avión se tenía contemplada para hoy a las 1:30 de la tarde. Los interesados, cuyos nombres no fueron revelados, solicitaron posponer la reunión hasta las 4:00 de la tarde, sin embargo, no asistieron a hacer el pago para garantizar su participación en la subasta.



Humberto Pérez, subsecretario de Administración de la Secretaría de Hacienda, informó que el evalúo de la aeronave fue puesta en 1 millón 170 mil dólares. El funcionario comentó que los interesados no dieron detalles sobre su retiro en la participación de la subasta