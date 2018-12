Familia sin hogar vende dulces para sobrevivir

Chihuahua.- Nerady Martínez y Alberto Misael, son una pareja con sus dos hijos, quienes se encuentran sin hogar, y tienen que vender dulces para sobrevivir, además que actualmente se quedan en un albergue donde pasaron la navidad.



Según comentaron, desde hace unos días tuvieron problemas con miembros de la familia de la mujer, por lo que tuvieron que salirse del hogar donde estaban y han vagado de espacio en espacio con los dos pequeños, que incluye al niño Emanuel, que nació con hidrocefalia.



“Pues nos quedamos sin casas y ahorita estamos con la venta de paletas y mazapanes para salir adelante. Nos quedamos en el albergue Pan de Vida, atrás de Catedral”, comentó la madre de familia, quien dijo no perder las esperanzas de continuar y mejorar su vida.



En cuanto al esposo, dijo que se ha quedado sin trabajo pero espera que en días próximos le den respuesta en varios lugares donde ha solicitado empleo, porque reconoció que la situación es difícil al ser cuatro los miembros de la familia y con urgencia.



Dijeron que el albergue perteneciente a un templo cristiano en la Avenida Juárez entre Calle Cuarta y Sexta, les dieron cinco días por lo que deberán dejarlo al pasar el periodo. En caso de no conseguir alguna renta, deberán buscar otro albergue porque no pueden estar a la intemperie por los hijos.



Lamentaron que en estas fechas decembrinas, tuvieran los conflictos familiares que orillaron a estar en la calle y tener que pasar una noche tan importante en un refugio, sin embargo confían en que saldrán adelante todos en familia.