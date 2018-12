Se niega FGE a dar información sobre desaparición del hijo del capitán Escamilla

Chihuahua.-La Fiscalía General del Estado no ha querido informar el motivo por el que desapareció durante varias horas el hijo del capitán Juan Escamilla, quien está a cargo de la seguridad del gobernador del Estado, Javier Corral.



La autoridad investigadora sólo informó que el joven ya fue localizado, sin embargo no se dio a conocer más sobre el tema.



Fue la tarde del jueves pasado cuando Isaac Manuel Escamilla Enríquez, empleado del sector Salud, desapareció después de salir de su trabajo.



Sus familiares reportaron su ausencia y mediante las redes sociales se inició la búsqueda.



La desaparición del hijo del encargado de la seguridad del gobernador Corral, fue reportada a todas las corporaciones policíacas, sin embargo, el hallazgo no se les dio a conocer.



Algunos policías comentaron que se dieron cuenta que Escamilla Enríquez había sido localizado por la información que publicó este medio de comunicación.