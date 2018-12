Y tránsito?, bien gracias

Chihuahua, Chih.- Transeúntes que caminan por la calle Allende se han quejado de la 'invasión' de un vehículo en la banqueta de la zona entre calles 4a y Ocampo, lo que obliga a la gente a transitar por la calle, exponiéndose al paso de los carros.



La calle es muy angosta, y el conductor de este vehículo de redilas sube la unidad a la banqueta cubriéndola por completo, sin que ningún Policía Vial haga su trabajo en la zona, pues a pesar de que pasan por el lugar no lo multan, expresó un peatón frecuente de esa área.







