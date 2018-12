Por fallas, entregarán licencias de conducir en enero

Chihuahua.- Las licencias para conducir no serán entregadas a los usuarios debido a una falla en el sistema del servidor encargado de registrar la información para la impresión de este documento; sin embargo, se respetará el pago con descuento para quienes acudan a solicitar el trámite y puedan acudir por ella en el mes de enero o febrero, informó el comisario jefe de la Policía Vial, Javier Palacios.



Desde la noche del jueves el servidor encargado de registrar la información para la impresión de las licencias de conducir presentó una falla, situación que ya es atendida por el personal de sistemas e ingeniería de la corporación.



Según los primeros análisis, el desperfecto se presentó en dos discos de almacenamiento, lo que ha generado un impedimento al momento de procesar los datos de cada uno de los usuarios.



El comisario informó que la falla técnica no afectará el trámite del documento, ya que los interesados pueden acudir a la delegación de forma ordinaria, entregar la papelería para la renovación o expedición por primera vez, efectuar el pago y aprovechar el descuento del 25 por ciento, para posteriormente en el enero o febrero recoger la licencia.



"Estamos preparados para continuar otorgando en servicio, lo único que no estaremos entregando será el plástico, el resto del proceso será el mismo", expresó el funcionario.



Asimismo, Palacios Reyes refirió que para todas aquellas personas que hayan tramitado la licencia sin recibir el plástico por la falla en el servidor, podrán utilizar su comprobante de pago como documento válido, si es que así lo requiere algún oficial vial derivado de una revisión o sanción por falta al reglamento de vialidad.



Al momento, la Comisión Estatal de Seguridad a través de la Coordinación Estatal de Licencias dependiente de la Policía Vial, lleva a cabo las acciones necesarias para reestablecer de forma inmediata el servicio, aunado a las diligencias que desarrolla la Unidad Jurídica a fin de determinar si existe responsabilidad o no de la empresa proveedora del servicio digital. Además, comentó que el comisionado estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, giró la instrucción para tener un acercamiento con la Secretaría de Hacienda y su titular Arturo Fuentes Vélez, con el fin de proponer una ampliación en las fechas de descuento hasta el mes de enero; sin embargo, esto aún permanece como una propuesta.