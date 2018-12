Choca a pick up y la sube al camellón en el Ortiz Mena

Chihuahua, Chih.- Un conductor chocó y proyectó a una pick up sobre el camellón del Ortiz Mena esta mañana.







El accidente ocurrió a la altura de la calle Maryland, donde la unidad Datsun se detuvo sobre los carriles centrales de dicha vía debido a una falla mecánica.







Uno de los ocupantes de la pick up se bajó de la misma para hacer abanderamiento, sin embargo, el responsable de la camioneta GMC Sierra no lo observó e impacto a la unidad.







La fuerza del impulso ocasionó que la unidad de modelo atrasado se subiera en la estructura.







Personal de la Policía Vial se encargó de realizar el reporte y abanderamiento.