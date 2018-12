Fallecen 2 hombres en incendio de un jacal

Chihuahua.- Trágica muerte encontraron dos hombres al incendiarse el jacal en el que el fuego de una fogata los atrapó dormidos, al parecer, luego de ingerir bebidas embriagentes con las que pretendían paliar el frío generado por las bajas temperaturas registradas en esta ciudad.



La información con la que se cuenta hasta el momento señala que eran tres los hombres que se encontraban en el interior de la casa ubicada en las calles 56a y Zubirán, pero que sólo murieron dos; del tercero no se supo nada, salvo que no fue localizado y que se le vio retirarse del lugar empujando una carrucha.



Los dos calcinados fueron identificados con los nombres de Dolores Carmona, de 80 años, también conocido como “don Lolo”, y José Carlos Valenzuela Chávez, de 44 años, quien al parecer se desempeñaba como guardia de seguridad.



Eran las cuatro de la tarde de ayer cuando “don Lolo” se encontraba en el exterior de la finca de madera: “Había tomado alcohol, pero no estaba muy ebrio”, dijo uno de sus vecinos quien normalmente lo visitaba.



Adentro, en el sillón, se quedó dormido José Carlos y también se encontraba otro hombre del que desconoce su identidad, ambos ebrios, y habrían encendido una fogata entre tres piezas de block.



Fue la última vez que se les vio con vida. A las 19:00 horas un incendio en la colonia Rosario alarmó a los vecinos, llamaron a los números de emergencia y en respuesta policías municipales y bomberos llegaron a la escena para controlar las llamas que habían arrasado con el jacal.



En ese momento nadie llegó a preguntar por las personas que vivían en ese lugar.



Los bomberos controlaron la situación, sofocaron las llamas y retiraron escombros para verificar que no quedara una brasa encendida, fue entonces que encontraron los dos cuerpos calcinados y aquello pasó de ser sólo un incendio a una trágica escena que fue reportada a la Fiscalía Centro.



Se dijo que por la mañana un vecino llegó hasta el lugar, llevaba dos tamales para que desayunara “don Lolo”, pero sólo encontró cenizas y a los dos perros de su amigo.



También comentó haber buscado la carrucha de esta persona, pero no estaba, lo que le dio motivo para pensar que posiblemente entre los fallecidos no estaba su amigo.



En una plática con este vecino, que reservó su nombre, dijo que “don Lolo” salía diariamente con su carrucha acompañado de sus perros y que en ocasiones se quedaba en otros lugares y no regresaba, por eso la duda sobre si era uno de los calcinados, ya que –aunque la carrucha no estaba- los perros sí, y nunca se le separaban.



Cabe señalar que en el mismo jacal anteriormente se presentaron dos incidentes similares en este mismo año, “pero don Lolo pudo salir a tiempo junto con sus dos perros”, dijo el vecino.



Dolores Carmona estuvo dentro del cuarto de madera en uno de los dos accidentes anteriores y pudo salir y ponerse a salvo.



En el segundo incendio él no se encontraba en el lugar, pero sí uno de sus compañeros que ocasionó el incendio sin que se reportaran lesionados en ese entonces.



En esta tercera ocasión las llamas arrasaron con todo lo que había dentro y fuera del jacal, incendio que fue reportado a los números de emergencia y atendido por personal del cuerpo de Bomberos.



Por último se informó que el jacal siniestrado era punto de reunión de varias personas, pero sólo dos vivían ahí.



Los perros esperaron a su dueño Recostados entre los escombros del incendio se encontraban dos perros que se negaban a retirarse del lugar que hasta ayer habitaban junto con su dueño.



“El Chamuco” y “El Oso”, según los vecinos del lugar, se pasaban todo el tiempo con “don Lolo”, dueño del jacal incendiado y quien pudiera ser una de las víctimas. Los perros seguían a su dueño cada que salía con una carrucha para recoger “cosas” que pudieran servirle o generarle alguna ganancia.



El domingo amanecieron en espera de su amo, uno sobre basura a un costado de lo que era la puerta principal, aullando en forma de lamento, y el otro acostado del lado de lo fue una ventana. Los vecinos trataron de reanimarlos o moverlos de la escena ofreciéndoles alimentos, pero siguieron sin moverse.



Peritos olvidan evidencia en la escena Una credencial de elector, una cartera con otra identificación y documentos, así como algunas piezas óseas, son parte de la evidencia que olvidó el personal de Servicios Periciales de la Fiscalía en la escena del incendio.



El incendio se presentó cerca de las 19:00 horas del sábado, el personal investigador de la Fiscalía Centro acudió para tomar nota de lo ocurrido y abrir una carpeta de investigación, también acudieron peritos para recabar toda la evidencia fotográfica y física posible.



Sin embargo, la mañana de ayer una cartera y varios documentos se encontraron entre las cenizas, una credencial de elector y otra con el nombre de José Carlos Valenzuela Chávez, un guardia de seguridad que habitaba la finca.



Se identificaron también algunas partes de hueso que quedaron entre los escombros y que formaban parte de la evidencia, pero que no se llevaron los investigadores.



Trascendió que los agentes ministeriales y peritos mencionaron el día de los hechos que regresarían al lugar ayer mismo, pero casi al medio día no aparecieron por el sitio.



Hasta la noche del sábado la Fiscalía carecía del dato de las identidades de las víctimas o posibles nombres.



Cabe mencionar que el lugar no estaba acordonado, por lo que había paso libre para cualquier persona.