Amanece Chihuahua con basura domiciliaria en las calles

Chihuahua, Chih.- Varios domicilios de la ciudad sacaron su basura a la calle este 1 de enero cuando no habrá servicio de recolección durante todo el día por ser asueto para los trabajadores de Servicios Públicos Municipales (SPM).



Aunque se dio el aviso previamente y como suele ser tradición que el 25 de diciembre y el primer día del año se suspende la recolección, varias personas decidieron dejar bolsas de desperdicios a las afueras de sus hogares.



De esta manera, toda la mañana y tarde de hoy no habrá paso de los camiones de basura hasta mañana 2 de enero que se normalice el servicio de acuerdo a los días que están programadas las rutas tanto municipales como concesionadas.



La autoridad municipal había exhortado a la población a no sacar las basura, no solo porque no habrá recolección sino para evitar que animales como perros y gatos llegaran a trozar las bolsas y esparcir los residuos en los frente de los domicilios.