Dan prisión preventiva a agente estatal

Chihuahua, Chih.- El policía estatal, Guerrero Jesús G.L., quedó en prisión preventiva tras ser presentado en audiencia ante la juez de Control, acusado de disparar y herir a un guardia del bar, “El Nopalero”, fuera de horario permitido. Jesús G.L., fue detenido con una orden de aprehensión que ejecutó Control Interno de la Fiscalía General del Estado (FGE).



El agente se negó a salir en el momento en que llegaron los agentes ministeriales a su domicilio, incluso, pidió apoyo al sistema 911 para reportar que había hombres armados en su casa.



El caso tomó trascendencia porque dicho bar, localizado en calle 25 y Lombardo Toledano, según vecinos, opera fuera de horario y al mismo asisten cotidianamente policías, y, según fuentes de la Fiscalía, es propiedad de un funcionario de alto nivel del Municipio.



Con orden de aprehensión, la Dirección de Control Interno de la Fiscalía General del Estado, realizó el arresto del policia estatal en días recientes; fue puesto a disposición de un juez ayer y el próximo cuatro de enero se realizará una nueva audiencia para determinar si se le vincula o no a proceso.



Testigos de los hechos y empleados del bar dieron a conocer que el negocio abre a las cinco de la tarde y cierra a las cinco de la mañana de otro día, y que es común el ingreso de policías municipales y estatales, a quienes no se les retira su arma de cargo cuando la llevan.



La detención de Guerrero Jesús G. L., fue a través de una orden de aprehensión girada el 29 de diciembre por un Juez de control a solicitud del Ministerio Público.



Después de un diálogo con el comandante y ver que los acompañaba la Directora de Control Interno, Erika Jasso, decidió entregarse.



El lesionado, Omar Alejandro, relató en su declaración, que durante la noche del ataque, dos sujetos le insistían en que se les vendiera cerveza, y éste les respondió que no se podía porque ya iban a cerrar. Recibió amenazas y el guardia golpeó a uno de ellos.



El agresor sacó un arma de fuego tipo escuadra que traía fajada a la cintura y le disparó en una ocasión al guardia, ocasionándole una herida en la región abdominal, que lo tiene en terapia intensiva.



Al día siguiente de los hechos, se logró identificar al agresor, y como elementos de prueba en su contra, está el reconocimiento en cámara de gessel y la correspondencia positiva del casquillo calibre 9 mm que se levantó en el lugar y el arma oficial que portaba.



El policía estatal detenido fue puesto a disposición del juez de Control para la formulación de imputación por el delito de lesiones.



En la audiencia de formulación de imputación a la que fue presentado Guerrero Jesús G.L., como presunto responsable del delito de lesiones agravadas y calificadas, la directora de Control Interno, que fungió como representante de la Fiscalía, expuso los datos de prueba que señalan como responsable al agente de la lesión de bala que presenta un guardia de seguridad.



Testigos señalaron que el policía huyó en un vehículo de color rojo por la avenida Lombardo Toledano.



Fue por medio de las imágenes de videos de las cámaras de seguridad que uno de los agentes estatales que acudió a atender el hecho violento identificó al responsable como uno de sus compañeros de la CES.



Otra prueba contundente, fue el casquillo que peritos recogieron en el bar, y que fue cotejado con otro casquillo de la pistola oficial que se queda como muestra para la licencia del arma.