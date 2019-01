Profeco deja sin sanción a Interjet

Chihuahua, Chih.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), no emitió ninguna sanción contra la aerolínea Interjet, luego de la cancelación de vuelos en el aeropuerto General Roberto Fierro, de la capital de Chihuahua, ya que según la ley, fue por causas no atribuibles a la empresa, sino a las condiciones climatológicas adversas en la Ciudad de México.



Por su parte, pasajeros afectados exigieron que las autoridades competentes pongan orden a las compañías aéreas “porque siguen haciendo lo que les da la gana con los pasajeros”.



Usuarios de la aerolínea Interjet que se vieron afectados por la suspensión del vuelo del pasado domingo, abordaron ayer la aeronave que los llevó a la Ciudad de México, con unas 24 horas de retraso.



El encargado de la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor, José Daniel Colomo Martínez, informó que ninguno de los cerca de 200 pasajeros varados y que prácticamente se amotinaron en el aeropuerto internacional de Chihuahua “General Roberto Fierro”, interpuso su queja formal en contra de la empresa.



No obstante, descartó que se pueda sancionar a Interjet, ya que la suspensión del vuelo de las diez de la mañana del domingo, se debió a las malas condiciones climatológicas en la capital del país y por la misma seguridad de los usuarios.



La compañía cumplió con lo que indica la ley vigente, como es ofrecer a los pasajeros varados, hospedaje en diversos hoteles turísticos de la ciudad, traslados en taxi, cena y desayuno, así como la posibilidad de viajar este lunes.



Aseguró que la plaza Chihuahua no fue la única afectada, ya que también se cancelaron diversos vuelos en otras terminales aéreas del país, afortunadamente, en la localidad solo la mencionada tuvo que recurrir a eso.



En tanto, el pasajero David Núñez y su familia, originarios de la Ciudad de México, evidenciaron que las demás aerolíneas sí sacaron sus vuelos a ese destino, pero Interjet no, “prefirió mandar su aeronave a otra plaza, en lugar de ofrecer el servicio a los pasajeros en la ciudad de Chihuahua”.



Subrayó que no hay nada mejor que las empresas hablen con la verdad desde un principio, pero los encargados estuvieron engañando a los usuarios todo el tiempo y fue cuando la gente se enardeció y exigió que les pusieran otro avión para poder pasar el Año Nuevo en sus lugares de origen.



El usuario David Núñez dijo que se nota que las aerolíneas “hacen lo que quieren” y hasta los mismos taxistas que los trasladaron, les indicaron que Aeroméxico deja varados a pasajeros continuamente. Se pronunció porque las aerolíneas deben de ser sancionadas con mano dura, porque no se resuelve todo con dar alojamiento y traslado, porque son muchos los daños colaterales económicos y sociales por la cancelación de vuelos.



David Núñez agregó que debido a las fallas de las aerolíneas es que se tienen daños colaterales que no se contemplan, en principio, al calor del enojo de los usuarios por una aerolínea se hace movilizaciones que a viajeros de otras aerolíneas les puede molestar y llevar a enfrentar a golpes a otros, como prácticamente estuvo a punto de suceder aquí. Hubo gente de VivaAerobus y Aeroméxico que amenazaron con golpear a quienes se estaban manifestando en contra de Interjet, dijo.



Asimismo, entre la gente varada del domingo se encontraban personas que iban a hacer trasbordo en Ciudad de México, y que no sólo perdieron el vuelo local, sino también esa conexión.



También había gente que manifestó que iba a realizar juntas de negocios y hasta presentaciones artísticas, las cuales no las pudieron efectuar y les generó pérdidas económicas importantes, así como una mala reputación e imagen.



Son muchos problemas secundarios los que provoca el mal servicio de las aerolíneas, que sin mas, dejan al pasaje o la tienen largas horas de espera en el aeropuerto, sin que la autoridad realmente haga algo para evitarlo.



“La ley es letra muerta”. Informó que fue la presión que hicieron los cerca de 200 pasajeros, lo que orilló a la empresa a destinar una aeronave para este lunes, unas 24 horas después del vuelo cancelado, ya que hubo varios ofrecimientos en los que incluso buscaba que la gente se acomodara en salidas hasta el dos de enero.



David Núñez dijo que con lo duro que se puso la situación social en el aeropuerto durante todo el domingo, donde incluso la gente afectada estuvo a punto de bloquear las pistas de despegue y aterrizaje, es que la aerolínea decidió ofrecer este vuelo extraordinario, porque no lo pensaba hacer así”.



“Al no poder ofrecer el servicio el domingo, la aerolínea ofreció hospedaje en diversos hoteles de la ciudad a los usuarios, traslado de taxi, cena y desayuno, así como un vuelo a las 11.35 de la mañana de este lunes.



“El asunto se resolvió de una manera, un poco violenta, pero se logró en favor de los usuarios, porque de entrada, la empresa no ofrecía las garantías de vuelo en breve. De alguna forma, ayudó que la gente se movilizó e hicieron presión, incluso hasta de afectar horarios de otras aerolíneas ya que se aglutinó la gente en las salas de abordaje y otros puntos del aeropuerto.



A su vez, José Daniel Colomo Martínez, encargado de la Delegación de Profeco dijo que el vuelo se vio afectado por las malas condiciones climatologicas en la Ciudad de México, y por la misma seguridad de los usuarios, es que se canceló el vuelo.



Contrario al decir de diversos usuarios, el funcionario federal dijo que siempre hubo presencia de la delegación en el Aeropuerto y se le brindó la asesoría necesaria, pero ninguno quiso interponer su queja, lo único que querían es que se les pusiera un vuelo.



Informó que alrededor de las 18:50 horas del domingo la empresa les hizo el ofrecimiento oficial de la salida de un vuelo extraordinario el lunes a las 11;35 de la mañana, así como hospedaje, alimento y trasporte para los pasajeros. Los usuarios empezaron a documentar su pasaje nuevamente desde las 9:30 y 10 de la mañana para salir a la hora ofrecida por la aerolínea.



Sobre la salida de otros vuelos a la Ciudad de México y no de Interjet, apuntó que cuando ya se compuso la situación climatológica en ese lugar, no hubo problema alguno para que salieran los que ya estaban programados más tarde.



En el caso de Interjet, ya no se pudo reprogramar porque la aeronave no permaneció en Chihuahua, se envió a otro plaza donde estaba programado. José Colomo dijo que no se podía aplicar sanción económica alguna a la empresa, ya que la suspensión



del vuelo no fue por causas atribuibles a la empresa y cumplió con la asistencia a los usuarios como lo marca la ley. Finalmente apuntó que fue hasta por seguridad de los mismos usuarios, que se optó por no ofrecer el vuelo el pasado domingo, y si se hubiera visto que por causas atribuibles a la empresa no se ofreció el servicio, sí se hubiera sancionado como indica la ley.