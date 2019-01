Evade Estado reparar daño por embarazada que murió

La negligencia de personal médico del Hospital Central Universitario, le costó la vida a una mujer embarazada de 20 años en marzo de 2016.A pesar de que la clínica aceptó la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se ha negado a reparar el daño a los familiares de la víctima.Al desobedecer las recomendaciones por la violación a los derechos humanos de la víctima y su familia, la madre de la joven fallecida interpuso un recurso de impugnación en contra del incumplimiento de la Secretaría de Salud.El caso llegó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el cual emitió una recomendación el 21 de diciembre anterior al gobernador Javier Corral y a José Luis Armendáriz, presidente de la CEDH, para cumplir con la reparación del daño.La víctima cursaba el bachillerato abierto y tenía un embarazo de 36 semanas cuando acudió con su madre y su esposo al Hospital Central el 17 de marzo de 2016.Luego de ingresar, la joven fue sometida a una operación de cesárea de forma inmediata, ya que contaba con una presión arterial alta y había perdido proteínas a través de la orina.La joven había dado a luz a una niña durante la madrugada del día siguiente. La recién nacida había presentado síndrome de dificultad respiratoria, por lo que fue trasladada al Hospital Infantil de Especialidades, donde permaneció en terapia intensiva.A partir de ahí, la joven no podía abrir los ojos ni moverse. Tenía retención de líquidos y su presión arterial continuaba en niveles altos. La madre de la mujer permaneció con ella para ayudarla.Durante su estancia, ningún médico atendió a la afectada a pesar de las complicaciones que tuvo antes de dar a luz. La mañana del día siguiente, la madre de la víctima les pidió a las enfermeras retirarle la sonda a su hija debido al sangrado y al dolor: la vulva de la joven estaba muy hinchada y su vientre era más grande que durante el embarazo.La madre solicitó que un médico le ayudase, sin embargo, nadie pudo atenderla porque estaban adscritos a otras áreas del Hospital Central.Habían pasado dos días ya desde que la joven había sido desatendida por personal médico de la clínica. Según un recuento de los hechos de la madre, una de las enfermeras le comentó que eran días de la Semana Santa y que “vería si conseguía a alguien de otra área”, luego de haber solicitado un doctor porque su hija tenía la presión muy baja. La joven por fin fue atendida el 20 de marzo.La médica que acudió a revisarla le suministró albúmina para bajar su hinchazón, el cual había empeorado. La madre de la víctima tardó una hora en poder obtener el medicamento indicado. Ese mismo día, personal del hospital recomendó trasladar a la joven a la Unidad de Cuidados Intensivos para colocarle un catéter.Al sacarla de la habitación, la madre y esposo de la mujer lograron escuchar los gritos y el llanto de la víctima durante el procedimiento. La colocación del catéter le había causado mucho dolor.Una de las enfermeras dijo que la mujer estaba “chiple”. En ese periodo, una de ellas le suministró a la paciente un sedante sin ninguna prescripción médica.Según la CEDH, esto contribuyó a pasar inadvertida la agudización de las complicaciones respiratorias de la joven que había dado a luz. La víctima fue llevada al área de rayos X para revisar si el catéter había sido colocado de forma correcta. Sedada, ya en el cuarto y sin advertencias de su estado de salud por el medicamento que le había suministrado una enfermera, la joven madre presentó un paro cardiorrespiratorio.Los médicos tardaron 40 minutos en tratar de reanimarla; sin embargo, falleció.La madre recurrió a la CEDH para presentar su queja. El órgano estatal concluyó que las autoridades responsables de la muerte de la joven representaban la violación al derecho humano a la salud.El 15 de diciembre de 2017 fueron emitidos cuatro puntos recomendatorios a Ernesto Ávila Valdez, entonces titular de la Secretaría de Salud.La CEDH pidió a la Ávila Valdez que girara instrucciones para investigar a los servidores públicos responsables de la muerte de la mujer, así como a aquéllos que obstaculizaron la investigación de la CEDH para determinar las violaciones a los derechos humanos de la víctima; que se revisara el protocolo de manejo a toda paciente embarazada con presión alta y que se instaure la reparación del daño ocasionado a la madre, esposo e hija de la joven fallecida.Sin embargo, Ávila Valdez indicó a la CEDH el 15 de enero de 2018 que no existían elementos contundentes que dieran certeza de actos negligentes por parte del personal médico.Para el secretario de Salud, no había perjuicio material ni inmaterial alguno a la salud de la joven; por tanto, argumentó, no existía daño integral que reparar.Fue entonces que el 9 de febrero de 2018 la madre de la víctima interpuso un recurso de impugnación ante la CEDH por el incumplimiento de la Secretaría de Salud a los puntos de la recomendación 61/2017.“Mi hija no llegó en las condiciones que allí presencié y es una falta gravísima omitir y encubrir, incluso al perito, ya que la médica que fue a ver a mi hija y que me indicó que requería con urgencia albúmina al 20% no era del departamento, como ya lo expliqué.No permito de ninguna manera, se encubra las irresponsabilidades de nadie involucradas con la pérdida de mi hija y me iré hasta la última instancia y a donde sea necesario para que cada funcionario cumpla con sus funciones con ética y exijo la plenitud de acciones que usted a su digno cargo realice”, dictó la madre de la víctima en un oficio que más tarde fue aceptado y remitido a la CNDH.El órgano nacional emitió la recomendación 78/2018, dirigida a Javier Corral y al ombudsman local, José Luis Armendáriz, para que las víctimas indirectas del fallecimiento de la mujer tengan acceso a una reparación integral efectiva y que la Secretaría de Salud acredite el cumplimiento de los puntos observados por la CEDH.Además, pidió que se iniciaran procedimientos para investigar a personal médico y de enfermería del Hospital Central que incurrieron en omisiones en la integración del expediente clínico de la joven; contar con la infraestructura, personal médico, equipamiento e insumos necesarios para brindar atención médica integral; impartir cursos de capacitación a trabajadores de la clínica, y designar a una servidor público de alto nivel que funja como enlace con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones.