Asegura policía que disparo a guardia fue accidental

Chihuahua.- La defensa del suboficial de la policía estatal, Guerrero Jesús G. L., presentó este día dos medios de prueba en la audiencia de vinculación a proceso, que consisten en la declaración del imputado ante la juez y cuatro videos que son evidencia de Fiscalía General del Estado (FGE) en el caso.



Primero fue la reproducción de cuatro videos, denominados, de acceso, barra de llegada, barra de hechos y puerta de huida.



La intención de la defensa de presentar estas imágenes en la audiencia, fue para reforzar las declaraciones de su defendido.



Posteriormente el agente pasó al estrado declaró que llegó al bar con otro hombre porque él no frecuenta ese sitio.



Señaló que entró su amigo y se fueron a la barra, ahí pidieron una cerveza, había dos personas y la mesera, pidieron dos cervezas, pasaron las horas, seis más para llevar porque ya iban a cerrar.



Le dijo la mesera a su amigo que no le podía vender, pero ese hombre le reclamó porque siempre se las han vendido cuando cierran.



Fue entonces que el policía interfirió con ellos porque su amigo estaba molesto, se acercó el guardia y le dicen que no les va vender, entonces él le dice a su amigo que mejor se retiren, sin embargo, el guardia lo golpeó en el ojo, indicó el agente, y casi cayó al suelo, luego le sujetó las manos por espalda, en ese momento se le sube la chamarra y el guardia nota que trae el arma y lo soltó, entonces el agente sujetó su arma para evitar que se la quitara, forcejearon y se disparó su pistola.



El imputado indicó que en ningún momento pensó en lesionar a la persona, simplemente trataba de asegurar su arma e integridad y se activó el arma.



El suboficial resaltó que él apoyó al lesionado para ponerlo al suelo, después se marchó del lugar al escuchar que habían solicitado ayuda de paramédicos.



Se presentó a trabajar horas después, y al segundo día de labores, en el pase de lista, estaba personal de Control Interno y sus jefes, quienes le indicaron que lo llevarían a reconocimiento por medio de cámara de Gesel.



Aseguró que en los videos se puede apreciar que forcejeaban y que nunca tuvo intención de dispararle, el arma se activó en la disputa en el piso y que al momento que entre los dos manipulan el arma se dispara.



Resaltó que no había seguridad en el lugar, y que él portaba su arma de cargo por protección porque la delincuencia organizada ha atacado a otros compañeros.



En cuanto a los testigos que solicitó la defensa, entre ellos el lesionado Omar Alejandro, dos meseras y un testigo protegido, no acudieron a la audiencia por lo que pidió a la juez lo apoyaran con las medidas necesarias para presentarlos.