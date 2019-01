Le dan 6 meses de servicio comunitario por fingir secuestro

Chihuahua.- Jennifer R.R. de 19 años, originaria de Satevó, fue sancionada a seis meses de servicio a favor de la comunidad por el delito de falsedad a la autoridad, al decir que su madre y su hermana, quienes viven en Estados Unidos, habían sido secuestradas; sin embargo, todo resultó ser mentira.



Los hechos ocurrieron el sábado pasado, cuando agentes de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Extorsión de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, se comunicaron con la imputada para indagar sobre la posible privación de la libertad, misma que, fue denunciada por un amigo de ella con quien tenía una relación virtual y a quien supuestamente vendría a visitar.



El señor, también oriundo de Satevó, explicó a las autoridades que, su amiga le había dicho que, ya venían en camino pero que al pasar por Villa Ahumada la levantaron cinco hombres armados y que, estaban pidiendo un rescate para liberarla, pero que no llamara a las autoridades para no poner en riesgo su vida.



Ante esto, se entrevistó a Jennifer, quien continuó con la historia, sin embargo, cayó en varias contradicciones por lo que tuvo que aceptar que todo se trataba de una mentira, ya que, su mamá en realidad nunca salió de Estados Unidos y se había inventado todo eso porque al final no podría venir a ver a su amigo, debido a que, su esposo la había descubierto.



Por ello, Jennifer R.R., fue detenida y posteriormente presentada ante un juez, quien la vinculó a proceso por el delito de falsedad a la autoridad y se llevó a cabo una suspensión del proceso, bajo la condición de prestar servicio a favor de la comunidad durante seis meses, el cual, en caso de incumplirse podría alcanzar una pena de hasta seis años de cárcel.