Dan permisos 'provisionales' por medio año a camiones

Chihuahua.- La Jefa del Departamento de Transporte Angélica Ivonne Muñoz Aguilera otorgó “Súper permisos privisionales”, de hasta 180 días a los 135 camiones de la ruta Troncal del Sistema de Transporte de Rutas Alimentadoras, para que éstas unidades puedan circular sin placas practicamente durante medio año en clara violación a principios de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua.



El Diario pudo constatar este fin de semana como todas las unidades “rojas” de la ruta Troncal, algunas de reciente modelo, pues 55 fueron incorporadas en febrero del año pasado a brindar el servicio a la población carecen de matrícula y de tarjeta de circulación.



El artículo 33 de la Ley de Vialidad y Tránsito vigente establece que; “Todo vehículo que transite por vías públicas deberá contar con las placas, tarjeta de circulación, constancia del registro público vehicular, así como la póliza de seguro vigente, las cuales acreditarán su registro en el Padrón Vehicular Estatal...”



Y el artículo 42 especifica que; “Ningún vehículo podrá desplazarse por las vías públicas sin llevar colocadas las placas correspondientes al tipo de uso o servicio que se le otorgue o, en su caso, permiso provisional otorgado por la Fiscalía, en tanto concluyan los trámites necesarios para su obtención”.



Este medio de comunicación pudo constatar el “Súper permiso” para circular sin placas que fue colocado en el cristal delantero de todas las unidades de Transporte de las rutas Alimentadoras, como el de la unidad 064 con fecha del 17 de octubre de 2018 y que textualmente dice.



“Coordinación General de Operadora de Transporte Vivebús Chihuahua, S.A. de C.V., Presente:



Esta Dirección de Transporte concede permiso provisional por 180 (ciento ochenta) días, a partir de la fecha, para que la unidad marca Mercedes Benz, Modelo Torino 0H 1623/52 2014, serie 3MBAA6DN2EM047797, preste el Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano con el No. T-064 en la ruta Troncal del Sistema Vivebus sin las placas correspondientes”.



Y continua el documento oficial; “Nota: Este permiso es provisional y será nulo si el vehiculo que lo porta realiza otro tipo de servicio diferente autorizado en este documento o tiene adeudos fiscales, no implica otorgamiento o reconocimiento de permiso definitivo, pudiendo ser revocado al presentarse inconformidades razonadas de terceros afectados, por infracción a la Ley o al verificarse que no es necesario aumentar el servicio.



Lo anterior con fundamento en los artículos 1, 4 fracción III; 10, 50 inciso (2) de la Ley de Transporte y sus vías de comunicación vigente para el Estado de Chihuahua”.



Atentamente, y lo firma la licenciada Angélica Ivonne Muñoz Aguilera, Jefa de Departamento de Transporte de la Dirección de Transporte Chihuahua con el sello de la Secretaría General de Gobierno.



El artículo 43 de la Ley de Vialidad refiere que los vehículos podrán circular sin placas únicamente cuando la autoridad competente expida un permiso provisional, en los casos y bajo el procedimiento que determine la reglamentación aplicable, pero no especifíca tiempos por lo que los “permisos provisionales”, se convierten en casi definitivos durante varios años, evadiendo así sus portadores cumplir con el pago de derechos vehículares que por Ley y como cualquier otro propietario de automotores les corresponden.