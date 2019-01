Catea FGE casa de Marcelo González Tachiquín

Chihuahua, Chih.- La noche de este martes la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un cateo a una casa en el fraccionamiento Cimarrón, presuntamente propiedad de Marcelo González Tachiquín, ex secretario de Educación en la anterior administración Estatal.



A González Tachiquín se le investiga por presuntamente formar parte de la red que operaba desvío de recursos en la administración del exgobernador César Duarte.



Cabe recordar que Marcelo González Tachiquín fue Secretario Particular de Duarte, Secretario de Educación, Cultura y Deporte (SECyD) y también presidió Pensiones Civiles del Estado.



Hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha proporcionado información oficial, por lo que se espera que en las próximas horas brinden mayores datos de este hecho.