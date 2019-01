Decidirán destino de niña abandonada en la deportiva

Cuarenta familias de todo el estado han sido consideradas como candidatas para adoptar a la recién nacida que fue abandonada frente a la ciudad deportiva el pasado 11 de diciembre. Será el próximo jueves 10 de enero cuando el Consejo Estatal Técnico de Adopciones se reúna y decida el destino de la pequeña –que cumpliría un mes de haber nacido- quien por el momento se encuentra en el seno de una familia de acogida.



De acuerdo con César Juárez, titular de la Subprocuraduría Auxiliar de Niñas Niños y Adolescentes del DIF Estatal, las familias que buscan adoptar a la menor ya pasaron por diversos filtros y la decisión no será de una sola persona sino del pleno.



“La madre otorgó el consentimiento para la adopción y este jueves habrá una sesión extraordinaria para analizar a las familias que pueden ser viables para tener a esta pequeña en casa y restituirle su derecho a una familia. Son alrededor de 35 a 40 familias del estado las que han sido consideradas como candidatas y el pleno votará para ver cuál es la mejor opción para la pequeñita. No es decisión de una sola persona sino que se analiza en el pleno y de allí se vota de manera secreta y se toma la decisión. Las familias ya pasaron por filtros socioeconómicos, psicológicos, etc. Cuando el consejo tome su decisión se hace la propuesta a la familia elegida para que se dé una integración paulatina y la procuraduría le da seguimiento por un año”, indicó.



Agregó que la pequeña ya está debidamente registrada, su estado de salud es bueno y poco a poco se van restituyendo todos sus derechos.







La menor fue abandonada por su madre la noche del 11 de diciembre pasado en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva. La progenitora de 29 años de edad, quien dio a luz en el seguro social, huyó pero posteriormente fue localizada por la autoridad investigadora e identificada como Maritza S.R., originaria del estado de Michoacán. El 22 de diciembre fue vinculada a proceso por el delito de omisión de cuidados.



En la investigación, también trascendió que la mujer se encontraba trabajando en la ciudad de Chihuahua de manera temporal desde dos meses atrás y ocultó su embarazo. Maritza, quien es madre de otros dos menores, una niña y un niño de 10 y 11 años de edad, salió del Seguro Social a las 12:17 y a las 13:30 horas abandonó a su hija.



La recién nacida fue puesta a disposición del DIF Estatal e internada en el Hospital Infantil donde permaneció en la incubadora durante varios días. Al recibir el alta médica, fue trasladada a un lugar de acogimiento y se iniciaron con los trámites para darla en adopción, ya que la madre dijo no tener recursos económicos para mantenerla.



Un juez de control consideró que había elementos suficientes para iniciar un proceso en contra de la madre por lo que impuso la medida cautelar de la firma semanal, visitas sorpresas en su domicilio ubicado en Morelia, además se fijó un lapso de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.