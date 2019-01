La prepotencia en acción

Chihuahua.-Aún y cuando no se dirigía a una emergencia sino al pase de lista, esta mañana un efectivo de la Agencia Estatal de Investigaciones utilizó el carril destinado para el camión de la ruta troncal por el que circuló a gran velocidad en su patrulla en sentido de norte a sur, por la avenida Tecnológico.



Cuando la patrulla salió del carril confinado se reincorporó a la circulación normal que no estaba congestionada.



Se pudo observar que la patrulla marca Dodge, línea Ram, blanca, placas de circulación EE75336, siguió por la avenida Colón, luego tomó la avenida División del Norte al oeste y bajó al sur por la calle 25.



En el cruce de la 25 con la calle Escudero el policía no respetó el semáforo que se encontraba en rojo, siguió su trayecto y finalmente ingresó al estacionamiento de la Fiscalía Zona Centro ubicada en la avenida Teófilo Borunda Norte y calle 25.



Se supo que el conductor de la unidad se dirigía al pase de lista de la corporación a la que pertenece, porque otros efectivos de la corporación así lo comentaron.