Pide 'hombre del acordeón' permiso para trabajar

Antonio Cornelio González, conocido por tocar el acordeón en las áreas peatonales del Centro de la ciudad, única actividad para sobrevivir, buscó ayer el apoyo para que le permitan seguir con su trabajo.Dijo esto, ya que desde hace días inspectores de la Subdirección de Gobernación Municipal, le pidieron que se retirara porque no tenía permiso para tocar y recibir donaciones de la gente.El hombre, quien tiene un problema en su pierna derecha, que le impide caminar adecuadamente, ha estado por 5 años en esta zona, donde con su música está a la espera de que los paseantes disfruten un poco y contribuyan con algunos pesos.Comentó que solamente tiene esta fuente de ingreso y es para ayudar a su esposa, quien vive junto con él en un domicilio en renta en la colonia San Jorge.El hombre originario de Oaxaca, dijo no saber los procedimientos para sacar permiso y ha pedido ayuda para indicarle la forma o apoyar en el pago de la autorización, ya que vive de lo que la gente le da por escuchar música con su instrumento. Por su parte, el subdirector de Gobernación Municipal, Isaac Díaz Gurrola, explicó que en atención a las líneas por las cuales se enteró del caso, comentó que se pidió informe al Departamento de Comercio sobre el retiro del señor Cornelio y no existe reporte."Es importante hacer una invitación de cualquier forma a que acudan a las oficinas de esta Subdirección, ubicadas en Allende número 7, para poder llevar un registro y una organización de aquellas personas que como el buscan salir adelante mediante estas actividades", manifestó el funcionario municipal.