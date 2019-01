Audiencia vs Tachiquín será a puerta cerrada

Chihuahua.- El Juez de Control que atenderá la audiencia de formulación de cargos en contra del ex secretario de Educación, Marcelo González Tachiquín ordenó a los policías procesales del Centro de Justicia no permitir la entrada de los medios de comunicación a la sala penal número 6 en donde se desarrollará la diligencia.



Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia precisó que la audiencia será transmitida a través de video conferencia en la sala 17.



Cabe mencionar que aún no inicia ni se transmite nada.