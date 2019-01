Cerró el 2018 con 82 suicidios en la capital

Chihuahua, Chih.- La directora del Centro de Atención y Prevención Psicológica (Cappsi), Rosa María Hernández dio a conocer ayer que el año pasado cerró con 82 suicidios en la capital, en su mayoría varones y jóvenes, por lo que llamó a incrementar los programas preventivos.



Dijo que dicha cifra corresponde a un total de 335 reportados en toda la entidad en 2018, que en la capital representa casi el 30 por ciento de los casos y la ciudad fronteriza de Juárez es otra con muchos casos de atentados contra la vida.



Recordó que en el 2017, se tuvieron 79 decesos, que significa un incremento no muy elevado pero significativo, ya que la intensión es que disminuya conforme pase el tiempo, lo que representa una alerta en la población.



Comentó que el plan es disminuir los índices de riesgo suicida en niños y jóvenes, mediante la identificación, prevención y tratamiento oportuno mediando dos ejes principales.



Dijo que para ello, se requiere intervención preventiva en educación básica. Expandir su alcance en preparatorias y escuelas de nivel superior. Esto a través de la aplicación de tamizajes y entrevistas, que identifican algún problema emocional y conductas de riesgo.



Coincidió en que los números corresponden a una mayoría de población jóvenes, especialmente por depresión, que es más común en mujeres. No obstante, los intentos de suicidio no son efectivos a diferencia del de los hombres que suelen ser más drásticos y tener resultados mortales.



Las edades más frecuentes de depresión con ideas suicidas corresponden de los 17 a 25 años, pero también hay potencial entre los 30 y 40 años, edad más adulta y socialmente productiva.



“Tenemos casos de diagnóstico desde violencia, depresión, ansiedad y trabajamos en la prevención psicológica. Cuando entran a terapia, se dan cuenta que hay otras soluciones y van dejando las ideas de muerte o deseos de muerte”, manifestó la funcionaria municipal.



Dijo que lo ideal es desarrollar un protocolo de prevención e intervención psiquiátrica y psicológica en poblaciones vulnerables, para conocer el estado de ánimo y fortalecer la salud mental.