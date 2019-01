La seguridad debe atenderse desde lo local: Maru Campos

Chihuahua.- La presidenta municipal, Maru Campos Galván participó este miércoles en las Audiencias públicas sobre la Guardia Nacional, en la mesa denominada “Estrategias municipales para la seguridad” llevadas a cabo en la Cámara de Diputados en donde expusieron alcaldes de diversos municipios del país y estuvieron presentes autoridades federales.



“Sin seguridad pública no hay desarrollo económico, no hay política social, no hay absolutamente nada, si no definimos esa política pública por quienes conocen las demandas y las necesidades de los ciudadanos, que son: los municipios, entonces no estaremos actuando con responsabilidad y sobretodo con asertividad de lo que tenemos que hacer en nuestros municipios”, enfatizó Campos Galván.



En su intervención, la alcaldesa resaltó la importancia del diseño e implementación de políticas públicas por el ente más cercano a los ciudadanos, como lo es el Municipio, ya que son los alcaldes quienes conocen de primera mano las demandas y necesidades de la ciudadanía. Señaló que las decisiones de gobierno impactan, para bien o para mal pero impactan, ya que la seguridad pública no es un tema de ocurrencias como no lo es ninguna decisión de gobierno.



Campos Galván destacó la importancia del fortalecimiento institucional, ya que no solamente es importante asegurar que el cuerpo policial esté bien capacitado, sino que tenga un sentido de identidad y pueda salir a la calle a servir y proteger a los ciudadanos sabiendo que hay quien cuida y protege de ellos.



Además, recordó que en la ciudad de Chihuahua, se trabaja en el modelo de seguridad participativa y destacó la unión con la academia, el sector productivo y la sociedad civil organizada, para realizar certificaciones para hacer una policía más robusta “porque todos en este país de una u otra forma queremos que funcione, queremos que la seguridad pública en nuestro municipio funcione”.



“La política pública de muchos municipios en el país sí funciona para mejorar la seguridad pública, y no necesitamos de una Guardia Nacional que venga con visión completamente externa, alejada a kilómetros de distancia a decir qué pasa en nuestra ciudad con nuestros ciudadanos para servirlos y protegerlos”, reiteró.



Como muestra de las políticas públicas exitosas en la ciudad de Chihuahua, la Presidenta Municipal citó cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, que indican una baja en los delitos de robo a casa habitación, vehículos, comercio y homicidios dolosos en la capital.