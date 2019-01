No me voy a ir señor Juez, siempre regreso de mis viajes: Tachiquín

Chihuahua, Chih.- "No me voy a ir señor Juez, siempre regresó de mis viajes. Tengo el privilegio de ser profesor de la Universidad Autónoma de Chihuahua de la Facultad de Derecho", dijo hace unos momentos Marcelo González Tachiquín al Juez de Control, Luis Carlos Flores, quien le impondrá una medida cautelar en su contra, probablemente la prisión preventiva.



Desde el estrado en la sala uno, el ex secretario de Educación expresó textualmente "Trabajo en mi casa, tengo la gran bendición de ser socio de una compañía que tiene su sede en el estado de Arizona



Yo me dedico señor Juez a cambiarles el mundo a las personas para que ellos lo cambien también.



Nuestra labor consiste en dar coaching y consultoría a empresas en línea por medio de mi computadora, tengo grabadas mas de mil llamadas, tengo clientes en mas de ochenta países", aseguró.



Y continuó, "Además yo llevó personalmente a mis dos hijos a escuelas particulares en esta ciudad de Chihuahua".



Sobre su rutina de trabajo, narró González, "Mi día empieza a las cinco de la mañana con video conferencias en Sri. Lanka y países de Europa.



Siempre regreso de mis viajes y yo amo a la ciudad donde formé a mi familia



No me voy señor juez, le dejo mi pasaporte y mi visa láser", subrayó.