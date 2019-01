Asegura Maru que no habrá desabasto de gasolina en la capital

Chihuahua.- La alcaldesa, María Eugenia Campos Galván, aseguró que Chihuahua capital está blindada con respecto a un supuesto desabasto de gasolina en este año, por lo que pidió a la población no tener pánico por la situación que se ha dado en algunos estados de la República.



Esto, debido al cierre de los ductos de combustible de Pemex, pues estaban siendo ordeñados ilegalmente por llamados “hauchicoleros”, pero ha provocado falta de gasolina en algunas regiones de México como Tamaulipas, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Michoacán y la misma capital del país.



“Chihuahua capital está blindado. No habrá desabasto. Así que no hay que preocuparnos, no hay que generar el pánico y bueno, pues que no nos afecten las noticias que vemos allá afuera”, expresó la presidenta municipal, quien dijo haber hablado con representantes del sector energético y hay suficiencia en el municipio.