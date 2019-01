Con casi 40 minutos de retraso inicia audiencia de Tachiquín

Chihuahua.- Con casi 40 minutos de retraso inició la audiencia de control de Marcelo González Tachiquín, quien junto con su defensa escuchará las acusaciones que le imputa el ministerio público.



Al ex secretario de Educación se le acusa de haber desviado 1.7 millones de pesos que fueron tramitados como apoyos a la Sección Octava pero que no llegaron a su destino.



El también ex director de Pensiones Civiles del Estado estuvo recluido en el Cereso de Aquiles Serdán luego de que ayer se le impuso una medida cautelar de dos meses por otro proceso, la cual trató de evitar dando una explicación de los motivos por los cuales no dejaría la entidad.