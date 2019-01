Desde diciembre autorizaron construcción de gasolinera en el Cerro Grande

Chihuahua.- La construcción de una gasolinera en las faldas del Cerro Grande a un lado del Periférico Francisco R. Almada entre la Calle Patria Nueva y el tramo rumbo a la 38, fue autorizada desde diciembre del año pasado, según informó la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, cuyo predio pertenece a un particular y la documentación fue presentada en tiempo y forma con los estudios ambientales pertinentes.



La dependencia municipal dio a conocer que el uso de suelo está registrado desde agosto del 2018, con la licencia de uso de suelo en el tiempo antes mencionado. Dicha área es de un particular, y cuenta con todo lo requerido por la autoridad para llevar a cabo esa obra. Además no es área protegida.



Los trabajos comenzaron esta semana con maquinaria pesada para arar parte de la tierra, deshierbar, así como cavar profundo donde se presume estarán las bombas del combustible que llevarán una vez que esté terminada.



La dependencia municipal no especificó el nombre de la compañía que realiza estas acciones, así como el nombre del propietario del terreno donde se realiza la construcción, pero hasta el momento es la única autorización para construir en la parte mencionada.



Dichas labores se hacen frente a una tienda de autoservicio que cruza la avenida a algunos metros de un puente peatonal de concreto, que se convertirá en un espacio único para quienes circulan en sentido desde la Faculta de Zootecnia rumbo al Oriente de la ciudad.



En ese mismo tema, en redes sociales se hizo la invitación para que los chihuahuenses acudan y manifiesten –a través de su firma- el desacuerdo por el daño ocasionado a dichos puntos de la geografía capitalina. La actividad se realizará a partir de las 3:00 de la tarde y es organizada por el grupo denominado “Salvemos los cerros de Chihuahua”. De igual manera, se ha hecho la invitación para participar en la caravana al cerro grande que se llevará a cabo el domingo 13 a las 11:00 horas.



Por su parte, la regidora representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Aracely Rocha Acosta, dijo estar de acuerdo con el molestar ciudadano, ya que no es apropiado que por incrementar negocios se afecte el paisaje natural de la ciudad, que en este caso son los cerros.



Al pertenecer a la Comisión de Desarrollo Urbano, desconoció que se haya turnado un permiso para dicha construcción o votado, pero aseguró que en caso de presentarse algún punto que tenga que ver con incremento de la mancha urbana y afectación a áreas como los cerros, votará en contra.