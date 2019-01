No a la Guardia Nacional: reitera Maru

Chihuahua.- La presidente municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, reiteró su postura de que no hay necesidad de que la Guardia Nacional intervenga en acciones de prevención en la capital, ya que aseguró que la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), ha hecho una buena labor en disminuir los índices de inseguridad.



Luego de que participara en las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional, en la mesa denominada "Estrategias municipales para la seguridad" llevadas a cabo en la Cámara de Diputados en donde expusieron alcaldes de diversos municipios del país y estuvieron presentes autoridades federales.



Manifestó que en otros estados no se han tenido los mismos resultados y podría traer beneficios, sin embargo en Chihuahua ha sido lo contrario con estrategias asertivas, además resaltó que no se conoce cuáles serán las funciones de esta guardia, ni los alcances que tendrá dentro de las ciudades.



"Sin seguridad pública no hay desarrollo económico, no hay política social, no hay absolutamente nada, si no definimos esa política pública por quienes conocen las demandas y las necesidades de los ciudadanos, que son: los municipios, entonces no estaremos actuando con responsabilidad y sobretodo al ser asertivos de lo que tenemos que hacer en nuestros municipios", argumentó la alcaldesa cuando estuvo en la Ciudad de México.