Rechazan construcción en el Cerro Grande

Chihuahua.- El próximo sábado 12 de enero se llevará a cabo una colecta de firmas en la Plaza de Armas del Centro Histórico, encaminada a salvaguardar a los dos cerros emblemáticos de Chihuahua: el Cerro Grande y el Cerro Coronel, mismos que se han visto “invadidos” por la mancha urbana y que además de antenas, miradores, casetas y otras construcciones, ahora habrá gasolineras.



En redes sociales se hizo la invitación para que los chihuahuenses acudan y se manifiesten –a través de su firma– el desacuerdo por el daño ocasionado a dichos puntos de la geografía capitalina.



La actividad se realizará a partir de las tres de la tarde y hasta las 5:30, y es organizada por el grupo denominado “Salvemos los cerros de Chihuahua”.



De igual manera, se ha hecho la invitación para participar en la caravana al Cerro Grande que se llevará a cabo el domingo 13 de enero a las 11:00 horas, partiendo de la Cruz de Clavos en la plaza Hidalgo, frente al Palacio de Gobierno.



Apenas el martes pasado se tomó nota de los trabajos de construcción que se realizan en las faldas del Cerro Grande, a un costado del periférico R. Almada, mismas que aparentemente están destinadas para la instalación de una gasolinera.



El lugar está ubicado a un lado del Periférico Francisco R. Almada, entre la calle Patria Nueva, y el tramo rumbo a la calle 38a.



La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología informó que la empresa que maneja el proyecto “tiene toda la documentación así como la licencia correspondiente” para su construcción y los trabajos comenzaron esta semana con maquinaria pesada para emparejar parte de la zona, deshierbar, así como cavar profundo en el lugar en que se presume estarán las bombas del combustible que instalarán una vez que esté terminada.



La dependencia municipal no especificó el nombre de la compañía que realiza estas acciones, ni tampoco el nombre del propietario del terreno donde se realiza la construcción, pero hasta el momento es la única autorización para construir en la parte mencionada.



Vecinos del lugar manifestaron que esperan no haya daños significativos en el sitio tal y como ha sucedido en otros sectores, con el fin de construir plazas comerciales o desarrollos habitacionales.



